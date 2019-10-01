"Потом резко стало хуже": новые данные о больной раком Заворотнюк шокировали народ

Состояние онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк не позволило ей откровенно рассказать о своем здоровье в интервью крупному телеканалу, как ранее обещали ее представители. Народ резко отозвался о подставе со стороны звезды "Моей прекрасной няни".

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