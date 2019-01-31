Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина

Российский юморист прокомментировал новость о конфликте пародиста Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой. Своим мнением Владимир Винокур поделился в недавнем интервью российскому изданию.

Артист отметил, что с большим уважением относится к своим коллегам, и потому он не не будет принимать чью-либо сторону. Владимир Винокур также попросил Лию Ахеджакову не относиться к пародиям серьезно. По его мнению, комическое подражание лишь свидетельствует о том, что личность пользуется большим успехом у публики.

"Максим – мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова – талантливая актриса. Люблю их обоих. Прошу Лиичку не обижаться. Если на артиста делают пародии, значит, он популярен", – цитирует юмориста Ura.ru.

Владимир Винокур сообщил, что всю жизнь занимается пародией, и никто из знаменитостей никогда на него не сердился. "Никто не обижался – ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. Зыкина после пародии даже подарила мне цветы. Потому что пародия – это популяризация для артиста, как говорил Анатолий Папанов", – заключил юморист.

Напомним, скандал между звездами разгорелся несколько дней назад. В интервью Youtube-канала "Культура памяти" Лия Ахеджакова обвинила Максима Галкина в том, что он воспользовался ее именем и "создал имитацию", чтобы доставить удовольствие зрителям. "Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!", – сказала она.

Супруг певицы Аллы Пугачевой поспешил ответить на заявление артистки. Он попросил "не лишать его права на свободу слова и самовыражения" и признался, что не хотел оскорбить ее. Галкин также напомнил, что Ахеджакова сама сидела в зрительском зале во время его выступления. Артист добавил, что тогда зрители восторженно приняли эту пародию.