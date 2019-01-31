Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию

Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой, возмущенной тем, что артист ее пародировал. Юморист утверждает, что лишь хотел порадовать актрису и ее коллег. Галкина поддержала в комментариях Ксения Собчак, которая заодно попросила и ее спародировать.

Максим Галкин назвал Лию Ахеджакову известным борцом с режимом и заметил, что пародия и сатира – часть того свободного общества, за которое актриса так последовательно выступает. А вот о качестве номера судить должен зритель.

Галкин заметил, что зал на юбилее Галины Волчек, где была исполнена пародия, воспринял номер "восторженно". При этом среди зрителей были в основном люди, знающие Ахеджакову лично. Там была и сама актриса, о чем она, комментируя для СМИ выступление Галкина, скромно умолчала. Несмотря ни на что, подчеркнул Галкин, он не имел намерения спекулировать на имени актрисы.

Публикацию Максима Галкина прокомментировали певица Лолита Милявская и телеведущая Ксения Собчак. Они не нашли в его номере ничего обидного для Ахеджаковой и поддержали артиста. А Собчак воспользовалась случаем и заявила: она давно мечтает, чтобы юморист сделал на нее пародию.

"Уже сделай на меня пародию, я прямо мечтаю. За выслугу лет", – написала Собчак. "Ну, кстати, да. Давно пора. Извини, что до сих пор тебя не изобразил", – ответил Галкин.

Как пишет "Вокруг ТВ", не совсем понятно, для чего Ксении Собчак понадобилась пародия. Телеведущая и экс-кандидат в президенты и без того в центре внимания. В СМИ идет бурное обсуждение романа Собчак с 43-летним режиссером Константином Богомоловым. А недавно интерес к этой истории подогрел супруг светской львицы Максим Виторган, слегка подпортивший внешность предполагаемому любовнику Ксении.