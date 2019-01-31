Ахеджакову заставляют быть терпимее к издевкам Галкина

Свежее интервью прославленной актрисы Лии Ахеджаковой привлекло внимание общественности. Она жестко прошлась по недоброжелателям в Сети и неожиданно – по юмористу Максиму Галкину. На гневный выпад артистки обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт считает, что интернет-обыватели имеют право на мнение, отличное от взглядов Ахеджаковой, и на абсолютно законных основаниях могут высказывать его в рамках дискуссии. Не всегда критика говорит о неуважении.

"Я, конечно, понимаю, что Лия Меджидовна – человек в возрасте, хочет к себе уважения. Пока она была просто актрисой, в ее адрес ничего негативного не высказывали. С некоторых пор она начала высказываться на политические темы, прежде всего на предмет Украины и Крыма. И вот с этих пор ее действительно активно критикуют в соцсетях. Она считает, что люди не имеют права этого делать из-за того, что она в возрасте? Не согласен с этой позицией. Каждый человек, который имеет свое мнение, может в любой момент получить контраргумент, и возраст тут совершенно ни при чем", – заметил эксперт в беседе с "Дни.ру".

По мнению общественника, Ахеджаковой следует проще относится ко всему, что о ней говорят. На каждый роток не накинешь платок.



"Насчет юмора Максима Галкина и его пародий я скажу так: людям порой неприятно смотреться в зеркало, ведь в нем видны все их изъяны. А Галкин как раз в своих пародиях этим зеркалом и является. Лие Меджидовне нужно хотя бы к юмору в свой адрес относиться терпимее. А по поводу критики в соцсетях – этот поток она все равно остановить уже не сможет", - заметил Манукян.



Напомним, что Лия Ахеджакова стала героиней передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, что нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети. Актриса не желает, чтобы ее имя "трепали в интернете в каком-то отвратительном качестве".

"Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин, пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.