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Фрейндлих ушла от Миронова к Урганту

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Легендарная, любимая, несравненная – эпитеты к имени Алисы Фрейндлих можно подбирать бесконечно. И все равно будет мало. Петербурженка, она всегда с радостью приезжает в Москву. "Здесь теплый, отзывчивый зал, и я поняла, что наша питерская публика ни фига не сравнится – она холодная и  молчаливая", – призналась она корреспонденту "Дни.ру". Но в этот раз в столицу она отправилась не только на гастроли.
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Нынешний год для Алисы Бруновны юбилейный – ей исполнится 85 лет. Подарок же сделала сама – и себе, и всем поклонникам! – согласившись поучаствовать в записи аудиоспектакля "Алиса в стране чудес" по книге Льюиса Кэрролла. 

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Что Вы знаете об Алисе Фрейндлих

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Она с 2014 года играет в постановке Андрея Могучего "Алиса" на сцене БДТ, поэтому запись аудиокниги сочла логичным продолжением той своей обласканной критиками и публикой работы. "Тем более, я не могла отказать, зная, какие люди будут рядом со мной", – рассказала она в интервью "Дни.ру".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Действительно, знакомую всем с детства сказку озвучили лучшие актеры страны – Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Лия Ахеджакова, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Михаил Боярский, Евгений Миронов. Последний, кстати, признался, что оробел, узнав о предстоящей работе с Фрейндлих. "Ты боялся меня? Дурачок!" – рассмеялась в ответ ироничная Алиса Бруновна. 

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Аудиоспектакли сегодня редко выпускаются, а уж тем более для детей. Но работа получилась замечательной еще и потому, что все вырученные от продажи диска деньги пойдут в благотворительный фонд  под­держ­ки де­я­те­лей ис­кус­ства "Артист", созданный десять лет назад Евгением Мироновым и его единомышленниками. 

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Правда, на презентации диска Алиса Фрейндлих побыла совсем мало – выпила чая, сказала теплые слова, успела перекурить в гримерке, дать несколько автографов и поспешила из театра Евгения Миронова в студию к Ивану Урганту, который ждал актрису для съемки в своем авторском шоу на Первом канале. И оставила ощущение огромной яркой кометы, которая пролетела мимо тебя.

Автор: Феликс Грозданов30 января 2019, 15:23
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