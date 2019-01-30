Фрейндлих ушла от Миронова к Урганту
Нынешний год для Алисы Бруновны юбилейный – ей исполнится 85 лет. Подарок же сделала сама – и себе, и всем поклонникам! – согласившись поучаствовать в записи аудиоспектакля "Алиса в стране чудес" по книге Льюиса Кэрролла.
Она с 2014 года играет в постановке Андрея Могучего "Алиса" на сцене БДТ, поэтому запись аудиокниги сочла логичным продолжением той своей обласканной критиками и публикой работы. "Тем более, я не могла отказать, зная, какие люди будут рядом со мной", – рассказала она в интервью "Дни.ру".
Действительно, знакомую всем с детства сказку озвучили лучшие актеры страны – Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Лия Ахеджакова, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Михаил Боярский, Евгений Миронов. Последний, кстати, признался, что оробел, узнав о предстоящей работе с Фрейндлих. "Ты боялся меня? Дурачок!" – рассмеялась в ответ ироничная Алиса Бруновна.
Аудиоспектакли сегодня редко выпускаются, а уж тем более для детей. Но работа получилась замечательной еще и потому, что все вырученные от продажи диска деньги пойдут в благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист", созданный десять лет назад Евгением Мироновым и его единомышленниками.
Правда, на презентации диска Алиса Фрейндлих побыла совсем мало – выпила чая, сказала теплые слова, успела перекурить в гримерке, дать несколько автографов и поспешила из театра Евгения Миронова в студию к Ивану Урганту, который ждал актрису для съемки в своем авторском шоу на Первом канале. И оставила ощущение огромной яркой кометы, которая пролетела мимо тебя.
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