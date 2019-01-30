Фрейндлих ушла от Миронова к Урганту

Легендарная, любимая, несравненная – эпитеты к имени Алисы Фрейндлих можно подбирать бесконечно. И все равно будет мало. Петербурженка, она всегда с радостью приезжает в Москву. "Здесь теплый, отзывчивый зал, и я поняла, что наша питерская публика ни фига не сравнится – она холодная и молчаливая", – призналась она корреспонденту "Дни.ру". Но в этот раз в столицу она отправилась не только на гастроли.

прочитано 2534 раза