"Вы за это поплатитесь!": в "Битве экстрасенсов" прокляли подлых разоблачителей

Говорят, за ведение одного выпуска скандального проекта "Битва экстрасенсов" актриса Вера Сотникова получает 300 тысяч рублей. А ее коллега Марат Башаров – все 500 тысяч. Разумеется, после скандала они боятся, что кормушка прикроется.

Каждый день Веры Сотниковой теперь начинается с оправданий. Поклонники атакуют ее в социальных сетях и осуждают за то, что-де связалась с мошенниками, помогает жулью вводить народ в заблуждение и наживаться на чужом горе. Актриса вынуждена придумывать, как оправдать свое участие в "Битве экстрасенсов".

Она уверяет, что ничего не знает о подкупах и постановках на проекте. "Даже если гипотетически представить, что кто-то когда-то брал деньги за призовые места, неужели вы думаете, мне об этом сказали? – написала актриса на своей странице. – Но теперь вы будете смотреть с точки зрения того, кто кому мог слить информацию, где правда... А я с интересом буду присматриваться к нашим участникам".

Между тем ее коллега Марат Башаров вдруг сообщил, что с журналистом Борисом Соболевым не знаком, интервью никогда не давал, а все показанное в эфире – монтаж, подлог и клевета. Видимо, понял, что после сказанного в фильме "Идущие к черту" могут начаться проблемы с работодателями.

В ответ Соболев опубликовал ролик, где четко видно, что Башаров разговаривает с ним. Обсуждая информацию о мошенниках-экстрасенсах, которые используют для продвижения своих центров его имя, актер заявляет, что не прочь получать с "Битвы экстрасенсов" процент прибыли. Мол, Господь велел делиться...

"Марат Башаров, шли бы в суд! Суд назначит техническую экспертизу, которая установит, что показанное в фильме – подлинный материал", – заявил Соболев, разоблачивший мошенников.

Ведущие проекта прокляли журналиста и его нашумевшее расследование. Они намекнули, что автор фильма "Идущие к черту" связался с мощными магическими силами и может поплатиться за свою смелость.