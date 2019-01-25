"Фигура – бомба!": Стриженова шокировала неожиданной худобой

Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова успешно избавляется от лишних килограммов. Вернувшаяся из отпуска звезда поразила поклонников осиной талией.

Новогодние праздники, не в пример другим звездам отечественного шоу-бизнеса, Стриженова провела с пользой. В борьбе с лишними килограммами перерывов быть не может. И телеведущая продемонстрировала поклонникам результат своих трудов.

Фанаты в шоке... Осиная талия Стриженовой привела их в восторг. "Как похудела! Просто красавица!", "Фигура – бомба!", "Вот это сила воли! Молодец", – восхищаются подписчики.

Екатерина Стриженова не делает секрета из того, как ей удалось достичь столь потрясающих результатов. Актриса призналась, что последние четыре месяца соблюдает кетодиету. Это почти полный отказ от углеводов и употребление большого количества жиров – а также постоянные тренировки.

Стриженова признавалась, что она человек, далекий от спорта – так что в свои силы не верила. Однако постепенно телеведущая втянулась – и уже с нетерпением ожидает возвращения из отпуска своего тренера, чтобы продолжить работу.

А поклонники Стриженовой уже сейчас осыпают звезду комплиментами. И с нетерпением ждут лета, когда Стриженова будет хвастаться роскошной фигурой в купальнике, пишет "7Дней".