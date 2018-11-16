Стриженова не узнала изменившуюся дочь

Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра предстала в необычном образе. Популярная телеведущая даже не узнала ее.

Когда-то младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Саша была маленькой и упитанной девочкой. Сейчас окончившая школу и поступившая в один из самых престижных вузов страны Александра демонстрирует идеальную фигуру и аппетитные формы.

А недавно она снялась в необычном образе. Результатом Александра поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. "Красивая", "шикарно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очаровательная девушка", "На самом деле, это очень неловкий момент. Я понимаю, что комплиментов за свою жизнь вы уже получили (и, безусловно, еще получите) огромное количество. Но тем не менее, я все-таки скажу, что вы очень красивая девушка, и выглядите вы просто сногсшибательно :)", – высказались фанаты.

Не осталась в стороне даже старшая сестра девушки Анастасия, которая на протяжении последних лет живет в Америке. "Это кто такой пупсик тут затесался? Это кто такоооой)! 😘", – написала она. "это яяяяяя❤️❤️", – ответила ей Александра.

А вот Екатерина Стриженова в комментариях призналась, что не признала наследницу. "Александра, я тебя здесь не узнала!" – отметила она. Понравился ли ей образ, неизвестно, потому что больше ничего Екатерина не написала.

Ранее восхищенных отзывов удостаивалась и сама телеведущая. В частности, фанаты пришли в восторг от аппетитной груди Стриженовой.