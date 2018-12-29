Дочь лишила Стриженову новогоднего отдыха

Екатерина Стриженова уверяет: все мы так устроены, что в декабре все мысли и дела направлены на то, как встретить Новый год. Телеведущая поделилась размышлениями с "Дни.ру".



"Конечно, эта память идет из детства: написать письмо Деду Морозу, пообещать "быть хорошей девочкой" и рассказать о своей маленькой мечте, – улыбается Екатерина. – Эта традиция шла с нами по жизни, и когда мы сами стали родителями, то тоже спешили заглянуть в письма наших дочерей, чтобы поставить под елку подарок, который они ждали".

"Еще одна сказка и мечта – это улететь в теплые страны, продолжает Стриженова. – Много лет на новогодние каникулы мы уезжали из зимы в лето. Эта возможность поменять время года – волшебство, как в сказке "12 месяцев"! В этом году Александра поступила в МГУ, у нее в январе первая сессия. Поэтому мы вынуждены остаться в Москве. Решили, что будем отмечать Новый год дома. Уже поставили красивую живую елку, теперь дышим хвоей, как в лесу".





Напомним, недавно Александра Стриженова отметила 18-летие. Знаменитая мать посвятила наследнице такие слова: "Вот когда тебе будет 18 ,тогда и будешь делать то,что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу пока ребенок растет... И вот этот день наступает – Александра, тебе 18 лет!!! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить... Помни одно: голова – чтобы думать,сердце – чтобы любить, душа – чтобы чувствовать! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".



