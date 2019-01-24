Пышущая здоровьем Маркл перещеголяла болезненную Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Во время каждой беременности герцогиня Кембриджская часто чувствовала себя плохо по утрам. Ей даже приходилось отменять важные встречи.
Бывшая актриса оказалась гораздо выносливее своей соперницы. Меган Маркл увеличила нагрузку и ни разу не призналась в том, что испытывает недомогания. Лишь однажды супруга принца Гарри отказалась от участия в мероприятии во время тура по Австралии.
Маркл продолжает носить каблуки на шестом месяце, хотя большинство женщин предпочитают в это время удобную обувь на плоской подошве. Она не боится наклоняться к маленьким фанатам, чтобы сделать снимок, тогда как многие будущие мамы испытывают сильную боль в спине при таких "упражнениях".
Ранее автор Telegram-канала Star News сообщил о том, что в Сети активно распространятся новые слухи о беременности герцогини. Некоторые пользователи внимательно изучили фотографии Меган Маркл и заявили, что королевская особа носит накладной живот, а наследника принца Гарри вынашивает суррогатная мать. К такому выводу их подтолкнуло то, что бывшая актриса слишком часто придерживает живот на публике.
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