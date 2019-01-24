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Пышущая здоровьем Маркл перещеголяла болезненную Миддлтон

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские ожидают рождения ребенка совсем скоро – этой весной. Поклонники королевской семьи заметили, что Меган Маркл чудом удалось избежать симптомов беременности, от которых обычно страдают все женщины.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Во время каждой беременности герцогиня Кембриджская часто чувствовала себя плохо по утрам. Ей даже приходилось отменять важные встречи.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Бывшая актриса оказалась гораздо выносливее своей соперницы. Меган Маркл увеличила нагрузку и ни разу не призналась в том, что испытывает недомогания. Лишь однажды супруга принца Гарри отказалась от участия в мероприятии во время тура по Австралии.

Маркл продолжает носить каблуки на шестом месяце, хотя большинство женщин предпочитают в это время удобную обувь на плоской подошве. Она не боится наклоняться к маленьким фанатам, чтобы сделать снимок, тогда как многие будущие мамы испытывают сильную боль в спине при таких "упражнениях".

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.comРанее автор Telegram-канала Star News сообщил о том, что в Сети активно распространятся новые слухи о беременности герцогини. Некоторые пользователи внимательно изучили фотографии Меган Маркл и заявили, что королевская особа носит накладной живот, а наследника принца Гарри вынашивает суррогатная мать. К такому выводу их подтолкнуло то, что бывшая актриса слишком часто придерживает живот на публике. 

Автор: Полина Крылова24 января 2019, 10:22
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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