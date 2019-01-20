Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
Супруги сняли в аренду дом недалеко от города Чиппинг-Нортон в графстве Оксфордшир. Примерная стоимость особняка составляет 2,5 миллионов фунтов. Родственники преподнесли такой дорогой подарок герцогу и герцогине, чтобы они могли на время отдохнуть от королевских обязанностей и спрятаться от внимания прессы в Кенсингтонском дворце. Ожидалось, что пара сохранит этот особняк даже после того, как переедет во Фрогмор-Хаус в Виндзоре.
Однако Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сократить время аренды. Источник, близкий к супругам, полагает, что такой неожиданный шаг связан с финансовыми трудностями, которые возникли, когда семья решила содержать два дома. Известно, что дом в Виндзоре стоит около 3 миллионов фунтов. Несмотря на то что ремонт будет сделан за счет средств из королевского фонда, герцогу и герцогине предстоит самим заплатить большую сумму за внутреннее обустройство особняка.
Другой источник уверен, что истинной причиной переезда является проблема безопасности. Дом в Оксфордшире находится недалеко от гостиницы Сохо Фармхаус, где друзья бывшей актрисы любят проводить время.
Несмотря на то что особняк располагается далеко от города, он может стать мишенью для злоумышленников. Королевская охрана предпримет все меры для защиты пары, однако они будут гораздо слабее, чем в Виндзоре или Сандригеме. Местные жители беспокоятся, что появление Меган Маркл и принца Гарри может осложнить работу полицейских.
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