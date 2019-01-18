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"Кончит как Диана": Меган Маркл предупредили о смертельном риске

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Привычка тесно общаться с публикой не доведет Меган Маркл до добра. Бывший королевский телохранитель предупредил герцогиню Сассекскую: она подвергает себя смертельному риску и идет по стопам принцессы Дианы.
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Кен Уорф может обсуждать охрану Маркл – он восемь лет служил телохранителем принцессы Дианы. 69-летний отставной офицер со знанием дела заявляет: охранять членов королевской семьи – огромная ответственность.

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Уорф прокомментировал новость о том, что офицер, ответственный за безопасность герцогини Сассекской, продержалась на своем посту всего полгода, после чего уволилась. Предполагают, что женщина покинула не только Меган Маркл, но и вообще ушла из полиции.

Увольнение телохранителя связывали не только с поведением Маркл, но и с влиянием членов ее семьи. Как говорит Уорф, со стороны жизнь телохранителя герцогини может показаться сладкой: ездит по экзотическим странам, общается со знаменитостями. На самом деле это постоянное напряжение, которое не каждый способен выдержать, заявил эксперт.

По словам бывшего офицера, с принцессой Дианой было ничуть не легче. И главной проблемой становилось ее желание постоянно общаться с народом, быть с публикой на равных, вести жизнь обычного человека. Это обернулось трагедией. Меган Маркл ведет себя так же, и это может привести к серьезным проблемам, приводит слова Кена Уорфа британская Express.

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Публикация от HRH-H&M (@meghanmarkelwales)

В последнее время Меган Маркл все чаще сравнивают с Дианой, да и поводов для этого появляется все больше. На днях герцог и герцогиня Сассекские посетили цирковое представление, которое прошло в Альберт-холле. Герцогиня нарядилась в сверкающее платье стоимостью 3400 фунтов стерлингов, а на руке у нее заметили золотой браслет, который принадлежал матери принца Гарри - принцессе Диане.

Эксперты заявляют: принц Гарри опасается, что Меган Маркл, став членом монаршего семейства, может оказаться в той же ситуации, что и принцесса Диана после вступления в брак с принцем Чарльзом. Стресс, который она испытывает из-за беременности, повышенного внимания прессы и отсутствия поддержки со стороны оставшихся на родине близких и друзей, может сделать Маркл по-настоящему несчастной.

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2019, 09:19
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