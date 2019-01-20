Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон

О том, что отношения британских герцогинь Меган Маркл и Кейт Миддлтон не сложились известно уже давно. Конфликт то затихает, то разгорается вновь.

На днях беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл опять подлила масла в огонь. Супруга принца Гарри заявила, что не собирается рожать в лондонском госпитале святой Марии, в котором Миддлтон произвела на свет троих отпрысков.

По словам анонимного источника, Маркл пренебрежительно относится ко всему, что хоть как-то соотносится с ее знаменитой родственницей. "Она не желает делать ничего, что делала Кейт Миддлтон", – рассказал журналистам один из придворных.

Жена принца Гарри уже решила, что ее малыш появится на свет в больнице Фраймли Парк в графстве Суррей. Как сообщает газета The Sun, в роддоме, который выбрала герцогиня, условия, более чем скромные: в палате не будет телевидения, щедрого меню с шампанским и фруктами, а все удобства будут находиться на этаже, понятное дело, что королевские особы ранее в эту больницу для бедных не заглядывали.

Отметим, что ранее Меган заявляла, что будет рожать дома. Кроме того, она намеревалась отказаться от любых обезболивающих препаратов и испробовать технику гипноза. Судя по всему, супруга принца Гарри пока еще находится в раздумьях. Что ж, у Маркл пока есть время для размышлений, поговаривают, что малыш знаменитости появился на свет только в апреле.