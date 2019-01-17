Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье
16 января оказалось очень насыщенным днем для Меган Маркл. Находящаяся на шестом месяце герцогиня посетила подконтрольный ей фонд The Mayhew, который специализируется на защите животных, а вечером вместе с принцем Гарри отправилась в Альберт-холл на премьеру шоу Cirque du Soleil.
На представление супруги отправились не только для развлечения. Это был специальный показ, прошедший в поддержку благотворительной организации Sentebale, которой помогает принц Гарри.
Разумеется, все взгляды публики и репортеров были прикованы к Меган Маркл. Для выхода в свет супруга британского принца выбрала длинное темно-синее платье в пайетках с разрезом, черные босоножки на высоком каблуке и аккуратный клатч. Волосы она убрала в низкий пучок.
Однако, по мнению пользователей Сети, и этот выход оказался для Меган провальным. Критики обрушились на актрису за то, что платье якобы кривое, разрез – неприличный, да еще эти "ужасные блестяшки". В довершение Меган "пнули" из-за яркого макияжа.
"Раскрасили, будто ей не в качестве представительницы монархии присутствовать, а в качестве клоуна на арене выступать. Для полного счастья еще и пайетки", "Опять какая-то жуть. Эти пайетки, разрез...", "Платье действительно ужасное. Разрез сделан и обработан криво-косо, кошмарные блестки, из правого рукава торчат нитки, платье книзу висит просто тряпкой какой-то. Баба Бабариха!", "Размалевана как на ярмарку, ноги голые, руки на животе и улыбка с дебилинкой", – высказались пользователи Сети, рассмотрев фотографии Меган Маркл.
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