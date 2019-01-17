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Разукрашенную Меган Маркл обсмеяли за кривое платье

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри посетили цирк в рамках своей общественной работы. Однако очередной выход в свет стал для американской актрисы новым модным провалом.
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16 января оказалось очень насыщенным днем для Меган Маркл. Находящаяся на шестом месяце герцогиня посетила подконтрольный ей фонд The Mayhew, который специализируется на защите животных, а вечером вместе с принцем Гарри отправилась в Альберт-холл на премьеру шоу Cirque du Soleil.

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Меган Маркл актриса

На представление супруги отправились не только для развлечения. Это был специальный показ, прошедший в поддержку благотворительной организации Sentebale, которой помогает принц Гарри.

Разумеется, все взгляды публики и репортеров были прикованы к Меган Маркл. Для выхода в свет супруга британского принца выбрала длинное темно-синее платье в пайетках с разрезом, черные босоножки на высоком каблуке и аккуратный клатч. Волосы она убрала в низкий пучок.

Однако, по мнению пользователей Сети, и этот выход оказался для Меган провальным. Критики обрушились на актрису за то, что платье якобы кривое, разрез – неприличный, да еще эти "ужасные блестяшки". В довершение Меган "пнули" из-за яркого макияжа.

"Раскрасили, будто ей не в качестве представительницы монархии присутствовать, а в качестве клоуна на арене выступать. Для полного счастья еще и пайетки", "Опять какая-то жуть. Эти пайетки, разрез...", "Платье действительно ужасное. Разрез сделан и обработан криво-косо, кошмарные блестки, из правого рукава торчат нитки, платье книзу висит просто тряпкой какой-то. Баба Бабариха!", "Размалевана как на ярмарку, ноги голые, руки на животе и улыбка с дебилинкой", – высказались пользователи Сети, рассмотрев фотографии Меган Маркл.

Автор: Наталья Аряева17 января 2019, 10:08

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