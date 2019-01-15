У Елизаветы II возникли опасения насчет здоровья первенца Меган Маркл

В ноябре прошлого года герцог и герцогиня Сассекские сообщили о том, что ожидают пополнения в семье. Выяснилось, что перед официальным заявлением королева Елизавета II потребовала, чтобы Меган Маркл прошла тест на инвалидность будущего ребенка.



Такие жесткие требования связаны с тем, что у монаршей семьи есть неприятный опыт рождения умственно отсталых детей. "Все женщины должны проходить этот тест. Многие королевские семьи в Европе очень тесно связаны друг с другом, и это увеличивает шансы появления на свет больных детей", – пояснил эксперт.

Меган Маркл не является родственницей королевы, но обязана следовать протоколу. "Несмотря на то что у нее незнатное происхождение, это не освобождает ее от прохождения теста. Когда герцогиня узнала об этом, сильно расстроилась. Она не могла возразить, потому что такие вещи не подлежат обсуждению, как и многие другие традиции британской монархии", – продолжил он.

Известно, что принц Джордж, пятый ребенок короля Георга V и Марии Текской, страдал от приступов эпилепсии и умственной недостаточности. Родителям пришлось запереть его подальше от публики в коттедже в Сандрингемской усадьбе в Норфолке. Мальчика воспитывала няня Лала. Джордж умер в 1919 году в возрасте 13 лет.

Кузинам Елизаветы II тоже не повезло родиться в то время, когда к больным людям относились пренебрежительно. Сестры Кэтрин Боуэс-Лион и Нерисса не могли учиться, как все нормальные дети. Их скрывали от общества в Королевском госпитале в графстве Суррей. Тем не менее они прекрасно знали о своем происхождении и с большим уважением относились к королеве. Когда Диана вышла замуж за принца Чарльза, сестры внимательно наблюдали за церемонией по телевизору и выражали искреннюю радость. Нерриса умерла в 1986 году в возрасте 66 лет, а Кэтрин – в 2014 году в возрасте 87 лет.