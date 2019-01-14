"Какой позор": Маркл страдает в тюрьме после попойки

Сводный брат герцогини Сассекской был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом виде. Родственник Меган Маркл уже принес извинения за то, что "навлек позор на свою семью".



В прошлую пятницу Томас был арестован за вождение в нетрезвом виде. Полицейские Орегона обнаружили в его крови количество алкоголя, превышавшее норму во много раз. Мужчина настаивал, что провалил тест из-за препаратов, которые принимал в то время для лечения больной ноги. Позднее брат Меган Маркл принес извинения за то, что "навлек на свою семью позор". Он надеется, что родственники смогут простить его.

Как утверждает Томас, накануне инцидента он поссорился со своей невестой Дарлин Блаунт. "Мы сидели в баре, когда Дарлин сказала, что не хочет покидать заведение. Было поздно, и я хотел поехать домой. Когда мы наконец сели в машину, она сильно разозлилась и начала со мной спорить. Дома все стало только хуже. Я не хотел, чтобы конфликт обострился, и потому собрал все свои вещи и уехал", – вспоминает он.

Мужчина также сообщил, что использовал обезболивающие средства, которые выдают в аптеках без рецепта. "Когда меня остановили полицейские, я сказал, что у меня сильно болит нога. Офицер потребовал, чтобы я прошел по прямой линии. Я ответил, что не смогу это сделать. Тогда он арестовал меня", – поделился Томас.

Ранее он объявил, что собирается сыграть свадьбу со своей избранницей Дарлин Блаунт в марте этого года. На церемонию пара пригласила герцога и герцогиню Сассекских. Жених и невеста надеются, что Меган Маркл посетит праздник и помирится с отцом. "Я уверен, что наша свадьба поможет собрать всю семью вместе", – заявил Томас.