Жизнь принца Гарри и Меган Маркл находится под угрозой
Члены британской ветви террористической группировки Atomwaffen Division (запрещенная в России организация. – Прим. ред.) заявили, что младший сын принцессы Дианы предал свою расу ради Меган Маркл, чья мать является афроамериканкой. Они публиковали в Сети жуткие фотографии, на которых изображен принц Гарри с приставленным к голове пистолетом. Под ними можно было прочитать надпись: "Увидимся, предатель расы!"
Источник, близкий к королевским особам, сообщил, что слухи об агрессивных неонацистах очень волновали семью. "Эта ситуация очень расстраивала семью и даже вызвала панику в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании. Мы принимаем каждую угрозу серьезно, и любой, кто угрожает, становится нашей главной мишенью, которую нужно поймать, арестовать или даже убить", – пояснил он.
Британские полицейские арестовали двух подростков и мужчину. Они могут иметь отношение к группировке Atomwaffen Division, членов которой подозревают в причастности к гибели по меньшей мере пяти человек во Флориде, Вирджинии и Калифорнии.
Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что угрозы поступали от троллей. "Их британская ветвь ничтожна. Совершенно ясно, что это лишь группа жалких троллей, которые любят компьютерные игры. Их не следует принимать всерьез", – рассказал репортер RadarOnline.com.
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