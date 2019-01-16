Эгоистичная Маркл испортила вечеринку Миддлтон

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.

В минувшую среду, 9 января, Кейт исполнилось 37 лет. Важную дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Миддлтон. Среди гостей не оказалось герцога и герцогини Сассекских. В то время супруги отдыхали за границей.

Эта новость укрепила слухи о том, что семьи не могут найти общий язык. В ноябре прошлого года официальные представители королевской семьи сообщили о том, что Меган Маркл и принц Гарри собираются покинуть апартаменты в Кенсингтонском дворце и перебраться в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзоре.

Источник, близкий к семье, утверждает, что причиной переезда стали напряженные отношения герцогинь. С тех пор как бывшая актриса стала женой принца Гарри, она внесла новую энергию в царствующую династию. "У Меган и Кейт разный образ жизни. Каждая из них преследует свои интересы. Нет ничего удивительного в том, что две свободомыслящие женщины, перенесенные из обычного мира в королевский, хотят оставить свой след", – пояснил он.

Поклонники Миддлтон могут быть уверены, что отсутствие Меган Маркл и принца Гарри на вечеринке не повлияло на праздник. Уильям всегда готовит для Кейт приятные сюрпризы. В 2009 году он устроил ужин при свечах в домике в частной резиденции Балморал в Шотландии. Старший сын Чарльза также любит вручать дорогие подарки. Однажды он преподнес супруге жемчужные серьги и набор для макияжа с бриллиантами.