Истеричную Меган Маркл лишили свободы

В британской прессе недавно появилась новость о том, что телохранитель герцогини Сассекской покинул свой пост. Репортеры уверены, что причиной стал свободолюбивый характер Меган Маркл: королевские меры безопасности ограничивают ее образ жизни. С подобного рода лишением свободы герцогиня мириться не намерена.

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