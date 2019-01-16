Истеричную Меган Маркл лишили свободы
Представитель Скотленд-Ярда сообщил, что личный телохранитель герцога и герцогини Сассекских покинул должность "по личным причинам", которые "никак не связаны с Меган и Гарри". Женщина регулярно сопровождала супругов во время официальных мероприятий. Так, ее можно увидеть на прошлогодних фотографиях с королевского тура в октябре.
Источник, близкий к монаршей семье, уверен, что уход телохранителя связан с тем, что супруга принца Гарри все еще не может привыкнуть к новой роли. "Несмотря на то, что в прошлом Меган Маркл была популярной актрисой, она могла делать все, что захочет. Но ее нынешняя роль не позволяет ей ходить куда-либо без охраны, и, конечно, это очень ограничивает ее", – пояснил он.
Бывший охранник принцессы Дианы Кен Варф рассказал, что с такой же проблемой столкнулась мать Гарри и Уильяма. "Помню, как Диана постоянно жаловалась на то, что ей не хватает свободы. Когда ты отвечаешь за безопасность членов королевской семьи, то это означает, что ты состоишь в близких отношениях с подопечным. Должно пройти время, прежде чем люди смогут доверять друг другу", – отметил он.
Напомним, в прошлом году личный секретарь герцогини Саманта Коэн и ассистент Мелисса Туабти уволились по неизвестным причинам. С тех пор в СМИ распространились слухи, что у Меган Маркл сложный характер.
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