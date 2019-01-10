"Снова провокация": Собчак "засветила" фото из бани
"Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте…" – подписала кадр звезда. При этом она добавила хештеги "баня", "русь", "патриотизм".
На фото Собчак сидит спиной к камере, обернувшись простыней. При этом у нее оголены плечо, спина и рука. Она крестится, обратившись к православным книгам на стене.
Пользователи соцсети принялись горячо обсуждать новый снимок знаменитости. Мнения оказались разными. Одни похвалили Собчак за смелость, а другие сочли, что теледива издевается над подписчиками.
"Снова провокация))) Ксения, вы умничка", "Она отдыхает, ей делать нечего. Она так развлекается, любит гусей дразнить, а вы ведетесь. Вам тоже делать нечего", "Православие и патриотизм? Издевка", "Мозгов бы, да в твою голову!", "Неужели на Мальдивы с собой взяли? А я и не знала, что вы такая верующая... А может, не стоит вам насмехаться... Грех ведь это!" – высказались пользователи соцсети.
Напомним, ранее ведущая и политик выложила в своем аккаунте в Instagram снимок с пляжа на Мальдивах. Этот кадр она назвала "телкофото". Собчак добавила, что такое фото должно быть у каждой женщины. Кроме того, Собчак обратила внимание подписчиков на цвета своего купальника – голубой и желтый. Она намекнула, что это цвета флага Украины. Собчак признала, что снимок получился "немного с политическим подтекстом".
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