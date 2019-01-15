Терпящая загулы мужа Миддлтон меркнет на фоне величественной Маркл

Известный блогер Лена Миро в личном ЖЖ рассуждала о женских страхах. Обозревательница разъясняла свою точку зрения на примере британских герцогинь – Кембриджской Кейт Миддлтон и Сассекской Меган Маркл.

Лена Миро считает, что ночной кошмар неуверенной в себе дамы – это привлекательная женщина, которая "может увести мужика". По мнению блогера, супруга принца Гарри Меган Маркл спит белее чем спокойно, ведь ни одна красотка на этой планете не способна разрушить ее брак.

"Меган – тигр, а это значит: свою судьбу она определяет сама, а не поступки других людей. Даже если эти люди – очень красивые женщины", – заметила Лена. То ли дело Кейт Миддлтон. По словам обозревателя, герцогиня Кембриджская – "курица", которая во всем уступает величественной родственнице.

"Кейт по психотипу – добыча, Меган – хищник. Кейт – жертва, Меган – королева. Кейт ****, а Меган нет. Как Кейт вошла в королевскую семью? Как хорошая девочка, готовая делать то, что ей велено: соблюдать протокол и рожать. К чему это ее привело? К тому, что она – в свои 37 лет – выглядит на 10 лет старше 37-летней Меган Маркл. К тому, что ее муж Уильям тусит на "горнолыжке" с моделями, пока она вынашивает и выкармливает детей, лижет жопу старой бабке Лизе, машет народу ручкой по протоколу и от собственного бессилия выносит мозг мужу", – заметила Миро.

По словам блогера, герцогиня Сассекская пришла с "со своим уставом в чужой монастырь". Она не играет по правилам и прогибает всех под себя, а ее влияние на мужа колоссально. "Принц Гарри больше не пьет алкоголь, не употребляет кофеин, не ездит на охоту убивать в развлекательных целях невинных животных, не ест мясо и дарит Меган подарки, стоимость которых превышает установленную протоколом", – рассудила обозревательница.

Блогер уверена, что Маркл ничего не боится и не сомневается в своих силах. Она не тревожится за свой брак и не видит в каждой симпатичной женщине соперницу, ведь от таких как она не уходят.