Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма
В октябре прошлого года пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают рождения первенца весной 2019-го. Специалист Андреа Боэлк утверждает, что бывшей актрисе предстоит принять непростое решение – выбрать крестных родителей для малыша.
"Одним из кандидатов на эту роль может стать Джессика Малрони. У нее есть большие шансы стать крестной матерью, она ведь лучшая подруга герцогини. Или ей может стать принцесса Евгения. Она и Меган Маркл очень близки. К тому же она тоже живет в Кенсингтонском дворце. Маловероятно, что это будут Уильям и Кейт. Аристократы редко обращаются к своим братьям и сестрам", – отметила она.
Эксперт предположила, что бывшая актриса может пригласить своих звездных друзей. "Крестной матерью может стать Серена Уильямс. Герцогиня познакомилась с ней на игре Супербоул в 2010 году. Важную роль в жизни будущего ребенка может сыграть индийская актриса Приянка Чопра или американский модельер Миша Ноноо. У супруги принца Гарри есть много вариантов", – заключила Боэлк.
Герцог и герцогиня Кембриджские вряд ли будут сильно переживать из-за решения Меган Маркл, ведь они сами выбрали других людей в качестве крестных родителей. Известно, что крестной матерью принца Джорджа является Зара Тиндолл. Кузены Кейт Миддлтон Адам и Люси стали крестными родителями принцессы Шарлотты и принца Луи.
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