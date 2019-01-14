Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В последнее время в британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителем будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Пока одни уверены в том, что важную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает, что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевской семьи.

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