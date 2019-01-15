Узнавшие пол и имя ребенка Меган Маркл британцы сошли с ума
Накануне беременная герцогиня Сассекская вместе с мужем встретилась с фанатами в городе Беркенхед в графстве Мерсисайд, расположенном неподалеку от Ливерпуля. Общаясь с поклонниками Маркл разговорилась с девочкой.
Семилетняя Меган Редфорд предложила супруге британского принца дать дочери имя Эми. Герцогине очень понравилась идея. "Я спросила герцогиню, не хочет ли она назвать ребенка Эми, если родится девочка. Она ответила: "Это очень приятное имя, мне оно нравится, мы подумаем над этим", – сообщила школьница журналистам The Sun.
Меган Маркл также призналась, что пока они с принцем не знают пол будущего малыша. Они попросили врачей хранить эту информацию в тайне даже от них самих. Будущие родители хотят, чтобы это стало сюрпризом. Добавим, что согласно последним данным, герцогиня Сассекская может родить во второй половине апреля.
Отметим, что британцы уже во всю делают ставки, пытаясь предугадать, кто именно появится у королевской четы. Местные СМИ, опираясь на общественное мнение и ставки букмекеров, пишут, что Маркл родит девочку, и назовут ее, скорее всего, Дианой, в честь матери принца.
К слову, в минувшие выходные британским букмекерским конторам пришлось временно ограничить прием ставок, из-за невиданного наплыва игроков. Соотечественники принца Гарри буквально сошли с ума, они ставят баснословные суммы на то, что у герцога и герцогини Сассекских появится маленькая Диана.
Подобного мнения придерживаются эксперты, изучающие историю королевского дома. Если родится девочка, то ее наверняка назовут Дианой, Алисой, Мэри, Элизабет или Викторией, мальчика – Джеймсом, Филиппом, Фредериком или Артуром. Об этом сообщает The Daily Mail.
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