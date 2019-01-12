Маркл в вытрезвителе: вскрылись страшные последствия алкоголизма

Сводный брат герцогини Сассекской был арестован за вождение в нетрезвом виде. О происшествии в жизни семьи Меган Маркл сообщили местные власти.

В пятницу, 11 января, Томас ехал в Орегон, когда полицейские остановили его и попросили пройти тест на алкоголь. Они сразу обратили внимание на то, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что количество спиртного в его крови превышало норму во много раз. 52-летний брат Меган Маркл был сразу взят под стражу. Томаса обвиняют в том, что он сел за руль "в состоянии алкогольного опьянения".

Родственники мужчины уже прокомментировали это известие. Его отец утверждает, что сын давно страдает от пагубной привычки. "У моего сына серьезная проблема, и ему нужна помощь. Я надеюсь, что он ее получит". Сестра Саманта считает, что СМИ не должны связывать это преступление с герцогиней. "Его алкоголизм никак не связан с Меган. Он всегда пьян", – заявила она.

Это не первый раз, когда брат королевской особы оказался за решеткой. В январе 2017 года Томаса арестовали за то, что он угрожал оружием своей невесте Дарлин Блонт во время ссоры. Девушка призналась, что боится за свою жизнь, но после отказалась от своих слов и забрала заявление. Пара планирует свадьбу в марте этого года. В качестве гостей они хотят пригласить герцога и герцогиню Сассекских. Они надеются, что так им удастся наконец помирить Меган Маркл с отцом.