Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок шикарного отеля в Омане. Там Лера Кудрявцева в настоящее время проводит отдых.

Несколько дней назад знаменитость заявила в микроблоге, что безумно счастлива, поскольку появились прямые рейсы из Москвы в азиатскую экзотическую страну Оман. Кудрявцева выразила уверенность, что новое туристическое направление будет всем дико интересно.

Теледива отправилась в Оман, чтобы лично убедиться, что там – райский отдых. Также на страничке Леры появилось фото с видом шикарного отеля, где она, судя по всему, остановилась. На снимке видно, что отель очень красив и имеет номера с видом на море.

Поклонники ведущей шоу "Секрет на миллион" на НТВ пришли в полный восторг от снимка. "Глазами Леры посмотрим эту красоту! Спасибо", "Отель будто из арабской сказки!", "Вид роскошный", "Цвет неба… Просто нереально!", "Чудо, сказка!", "Лерочка, мы хотим еще фоток этого великолепия!" – отметили в комментариях пользователи соцсети.



В путешествии Кудрявцеву не смог сопровождать молодой муж, хоккеист Игорь Макаров. У него сейчас в разгаре сезон в чемпионате КХЛ. Не взяла с собой Лера и маленькую дочь.