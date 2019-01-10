Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
Несколько дней назад знаменитость заявила в микроблоге, что безумно счастлива, поскольку появились прямые рейсы из Москвы в азиатскую экзотическую страну Оман. Кудрявцева выразила уверенность, что новое туристическое направление будет всем дико интересно.
Теледива отправилась в Оман, чтобы лично убедиться, что там – райский отдых. Также на страничке Леры появилось фото с видом шикарного отеля, где она, судя по всему, остановилась. На снимке видно, что отель очень красив и имеет номера с видом на море.
Поклонники ведущей шоу "Секрет на миллион"
на НТВ пришли в полный восторг от снимка. "Глазами
Леры посмотрим эту красоту! Спасибо", "Отель будто из арабской сказки!",
"Вид роскошный", "Цвет неба… Просто нереально!", "Чудо,
сказка!", "Лерочка, мы хотим еще фоток этого великолепия!" – отметили в комментариях пользователи
соцсети.
В путешествии Кудрявцеву не смог сопровождать молодой муж, хоккеист Игорь Макаров. У него сейчас в разгаре сезон в чемпионате КХЛ. Не взяла с собой Лера и маленькую дочь.
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