Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 сентября 2018 года

Слухи и сплетни российского шоу-бизнеса. Фото: Dni.Ru
Российские звезды не могут прожить и дня без различных слухов, сплетен и громких заявлений. Dni.Ru собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 сентября 2018 года.
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Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина

Вдова Спартака Мишулина тяжело переживает скандал. Обычные семейные ссоры давно превратились в нечто большее.

Карина Мишулина с мамой. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

После эфиров на Первом канале об удивительной истории судачит вся страна. О состоянии доведенной до инсульта Мишулиной – в нашем материале.

Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика

Собчак вновь оказалась в центре внимания после известий о том, что она ждет второго ребенка. Беременная светская львица вышла в свет.

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov

Ее внешний вид вызвал удивление. Похоже, Собчак забыла об одном из элементов нижнего белья. Последние новости о главной звезде российского шоу-бизнеса – в материале Dni.Ru.

"Нам хорошо вместе": известный певец об отношениях с Катей Гусевой

Самый яркий представитель отечественной эстрады Филипп Киркоров появился на мероприятии с диджеем Екатериной Гусевой. Обойти такое событие без внимания было просто невозможно.

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба Муз-ТВ

Вероятно, парочку связывает нечто большее, чем дружба. Подробности – читайте в статье.

Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"

Звезда шоу "Дом-2" оказалась в центре очередного скандала. На этот раз досталось Виктории Морозовой, жене участника программы Дмитрия Чуева.

Андрей Чуев. Фото: instagram.com/aachuev

Выяснять, где правда в этой истории, решился Дмитрий Шепелев. Последние новости о необычном расследовании – в материале Dni.Ru.

42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

Анастасия Волочкова не перестает экспериментировать со стилем. Некоторые ее фотографии позволили пользователям сделать весьма неоднозначные выводы.

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Многие решили, что Волочкова просто превратилась в бабушку. Модная критика в адрес звезды – в нашей статье.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня читайте в разделе и специальных сюжетах. 

20 сентября 2018, 17:19

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