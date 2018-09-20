Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 сентября 2018 года
Как живет доведенная до инсульта Первым каналом Мишулина
Вдова Спартака Мишулина тяжело переживает скандал. Обычные семейные ссоры давно превратились в нечто большее.
После эфиров на Первом канале об удивительной истории судачит вся страна. О состоянии доведенной до инсульта Мишулиной – в нашем материале.
Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика
Собчак вновь оказалась в центре внимания после известий о том, что она ждет второго ребенка. Беременная светская львица вышла в свет.
Ее внешний вид вызвал удивление. Похоже, Собчак забыла об одном из элементов нижнего белья. Последние новости о главной звезде российского шоу-бизнеса – в материале Dni.Ru.
"Нам хорошо вместе": известный певец об отношениях с Катей Гусевой
Самый яркий представитель отечественной эстрады Филипп Киркоров появился на мероприятии с диджеем Екатериной Гусевой. Обойти такое событие без внимания было просто невозможно.
Вероятно, парочку связывает нечто большее, чем дружба. Подробности – читайте в статье.
Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"
Звезда шоу "Дом-2" оказалась в центре очередного скандала. На этот раз досталось Виктории Морозовой, жене участника программы Дмитрия Чуева.
Выяснять, где правда в этой истории, решился Дмитрий Шепелев. Последние новости о необычном расследовании – в материале Dni.Ru.
42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой
Анастасия Волочкова не перестает экспериментировать со стилем. Некоторые ее фотографии позволили пользователям сделать весьма неоднозначные выводы.
Многие решили, что Волочкова просто превратилась в бабушку. Модная критика в адрес звезды – в нашей статье.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня читайте в разделе и специальных сюжетах.
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