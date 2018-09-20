Беременная Собчак появилась перед Пугачевой без лифчика

Ксения Собчак и Алла Пугачева посетили премьеру фильма Александра Горчилина "Кислота". Интересно, что скандально известная телеведущая предстала перед публикой в платье с таким декольте, что всем стало очевидно – лифчик она не надела.

В столичном "Гоголь-центре" состоялась премьера фильма 26-летнего режиссера Александра Горчилина "Кислота". Посмотреть работу молодого кинодеятеля пришли многие отечественные знаменитости: певцы Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Николай Басков, актеры Лукерья Ильяшенко, Нино Нинидзе, режиссер Валерия Гай Германика.

Однако настоящий фурор произвела появившаяся перед журналистами Алла Пугачева. Примадонна крайне редко посещает премьеры и еще реже оказывает внимание неформальным киноработам. Отметим, что легендарная исполнительница предстала перед публикой в необычном стиле – в свободной черной кофте и модных зауженных брюках на манжетах из блестящей ткани. Дополнили образ крупные аксессуары и солнцезащитные очки. Примадонна вошла в компании нескольких охранников, постояла, позируя многочисленным фотографам, и прошла на свое место.

А еще посмотреть кино пришла Ксения Собчак. Скандально известная телеведущая на пике популярности после известия о своей второй беременности. Ушлые репортеры немедленно стали разглядывать блондинку в надежде найти округлившийся животик или оформившуюся грудь, которая, как известно, во время беременности и после несколько увеличивается.

Собчак не порадовала ни тем, ни другим. Ксения предстала в зеленом платье по фигуре с глубоким декольте, которое не оставляло простора для фантазии. Наоборот, журналистам и прочей публике стало очевидно, что ведущая не надела лифчик. Зато не забыла накинуть поверх платья бежевый пиджак. Образ Собчак дополнила объемной коричневой сумкой. О беременности Ксения предпочла не распространяться.