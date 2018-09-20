42-летняя Анастасия Волочкова стала бабушкой

Многочисленные поклонники Анастасии Волочковой пришли в ужас, увидев балерину в новом образе. Фанаты высказали свои критические отзывы, которые свелись к тому, что артистка стала бабушкой из-за необычной прически.

Анастасия Волочкова годами не меняет свой образ. Гладко убранные в тугой пучок волосы – поистине визитная карточка балерины. Изредка артистка делает локоны. На сей раз Анастасия решила внести разнообразие в образ. Танцовщица посетила салон красоты, где ей сделали модную укладку. Результатом Волочкова поделилась с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram.

Однако большинству фанатов перемена в Анастасии не пришлась по вкусу. Поклонники заявили, что прическа состарила балерину. "Да ну, прям стала бабушкой", "ага, королева мать елизавета)", "на бабку стала похожа", "Ужас!!!", "Я думала мне одной кудряшки показались странноватыми🤔 а нет... не одной мне", "Нет! Старят", "Неудачные кудряшки.Мастер🤦‍♂️ ,прменяйте срочно. У вас милейшее личико и вам нужно нечто другое... современное. То что можно легко сделать дома.,без бабушкиных загагулин (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике со стороны общественности. Например, артистке посоветовали обратиться к врачу после того, как она опубликовала фотографию, сделанную в цирке. Балерина позировала с бегемотом.

Поклонников заинтересовало то, как получилось лицо танцовщицы на фото. По их словам, правая щека артистки будто деформирована. Некоторые предположили, что балерина страдала от флюса. Взволнованные почитатели призвали ее срочно обратиться за медицинской помощью и чаще полоскать рот отварами трав.

