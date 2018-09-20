Молодая жена показала побои от Чуева из "Дома-2"

В новом выпуске шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась молодая жена звезды "Дома-2" Андрея Чуева Виктория Морозова. Женщина продемонстрировала синяк под глазом, который, по ее словам, поставил взбешенный муж.

Виктория Морозова объяснила, что получила фингал под глазом потому, что закатила Андрею Чуеву скандал. Дело в том, что женщина уличила звезду телепроекта "Дом-2" в измене. Охранники кафе, принадлежащего Андрею, любезно показали Виктории видеозапись, на которой запечатлен мужчина в компании некой женщины. В ролике человек, похожий на Чуева, обнимает и целует спутницу. Виктория устроила мужу сцену, в результате чего и получила по лицу.

Как сообщила Морозова, после скандала она ушла из дома и полночи бродила по улицам в рыданиях. Она вернулась в квартиру лишь после звонка Чуева. Якобы Андрей позвал ее домой.

В передаче появился и сам экс-участник скандально известного шоу "Дом-2". Вначале Чуев опроверг слова Морозовой о рукоприкладстве, однако потом сознался, что ударил жену, поскольку не хотел слушать обвинения, которые, по словам мужчины, были необоснованными. В ходе программы перед зрителями появилась и та самая женщина, с которой якобы изменил Чуев Морозовой. Разразился скандал.

В Сети эмоционально прокомментировали выпуск шоу "На самом деле". Одни пользователи накинулись на Чуева с критикой и руганью, другие высказали недовольство в адрес Шепелева и Первого канала.

"Вы что сбрендили??? Это же шоу галимое , люди пришли подзаработать ❗ Тут что есть те кто верят в этот ***???", "И вот это *** показывают по первому каналу? По федеральному каналу? Они ,че там,вообще в днище уперлись.?!!", "И эти пришли пиариться", "театр дешевый (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.