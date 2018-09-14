"Фигура – космос": помолодевшая Кудрявцева очаровала народ

Лера Кудрявцева удивляет поклонников точеной фигурой. Они просят 47-летнюю телеведущую поделиться секретом стройности и красоты.

Несколько недель назад Лера во второй раз стала мамой. Она подарила супругу хоккеисту Игорю Макарову дочку Марию. Однако в декретном отпуске звезда задерживаться не стала. Кудрявцева стала ведущей конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2018".

Уже на фестивале фанаты отметили, как замечательно выглядит Лера. Она не только не набрала лишний вес, а кажется, стала еще стройнее.

Отметим, что на днях звезда опубликовала в личном Instagram снимок, на котором выглядит значительно моложе своих лет. Она запечатлена в нежно-розовом платье-футляре с длинными рукавами, расклешенными к низу. Звезда дополнила образ босоножками серебряного тона и сумочной с бахромой в тон.

Поклонники не узнали Кудрявцеву. Они восхитились отличным внешним видом знаменитой телеведущей.

"Лера! КААААК так быстро ты в форму пришла???? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну нет слов как хороша сколько позитива удачи вам во всем и с рождением дочери это такое счастье дети🌺🌷🌸🌸", "Эталон стиля👏", "Фигура космос у вас Лера", "Прекрасно выглядит. Шикарная женщина. Всего ей хорошего. Здоровья и любви", "Лера украшает одежду! Все просто она красавица! И что б ни примеряла все супер!!!", "Чтоб все женщины в Вашем возрасте так выглядили!!!! Это колоссальный труд над собой!!! Успехов Вам и здоровья доченьке!!!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", – писали интернет-обыватели в комментариях.