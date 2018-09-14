Развод медленно убивает Петросяна

Здоровье Евгения Петросяна сильно подорвано. На состоянии юмориста сказались шумиха и скандалы вокруг его развода с Еленой Степаненко.

Процесс раздела имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Юмористу удалось попасть в квартиру, и приставы произвели опись имущества, сообщил адвокат артиста.

Квартира принадлежит Евгению Вагановичу, он в ней прописан. Однако Степаненко уехала на гастроли, повесив на дверь замок – так что начать опись имущества было невозможно. В итоге Петросян отрыл квартиру собственным ключом в присутствии свидетелей, сообщил представитель артиста Сергей Жорин.

"Я лично рад, что процедура началась, а значит, лед тронулся. Елена Степаненко не захотела присутствовать при этом, хотя была оповещена. Собственно, после описи начнется оценка имущества супругов и объектов недвижимости – потому что сумма в 1,5 миллиарда рублей, о которой все говорят, взята с потолка", – приводит слова юриста издание News.ru.

Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15 из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста подать на развод. Некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный раздел имущества супругов.

Адвокат Жорин отмечает, что стрессы, связанные с бракоразводным процессом, серьезно подорвали здоровье Петросяна. Сообщения о том, что Степаненко решила сократить требования к артисту до 50% имущества, юриста удивляют. По его сведениям, аппетиты Степаненко только растут. Однако получить больше, чем положено по закону, она сможет лишь в трех случаях: если Петросян сам решит отдать ей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится. Юрист подозревает, что Елена Григорьевна рассчитывает именно на третий вариант.