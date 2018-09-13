Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

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Степаненко ускользнула от ворвавшегося в квартиру Петросяна

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Адвокат Сергей Жорин заявил, что Евгению Петросяну наконец удалось попасть в квартиру, чтобы произвести опись имущества. В апартаментах проживает его супруга Елена Степаненко, однако в момент появления артиста ее не было дома.
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Как утверждает Сергей Жорин, Евгений Петросян впервые смог войти в собственную квартиру, находящуюся в центре Москвы, чтобы начать опись совместно нажитого с Еленой Степаненко имущества. Отметим, что престарелого юмориста сопровождали судебные приставы.

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Адвокат подчеркнул, что Елену Степаненко и ее представителя Елену Забралову предупредили о начале описи, однако процедура началась без них. Степаненко и ее защитница так и не появились в квартире, передает НТВ со ссылкой на ТАСС. Ранее отмечалось, что стоимость этой недвижимости составляет около 50% от суммы всего совместно нажитого супругами имущества, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Сергей Жорин объявил, что Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все совместно нажитое с Евгением Петросяном имущество. При этом Жорин подчеркнул, что именно Степаненко запросила наложить арест на имущество, но потом сама же отказалась исполнять соответствующее решение суда.

По словам адвоката, Степаненко претендует на большую его часть, при этом Петросяну практически ничего не оставляя. Представительница юмористки рассказала, что в качестве отступных Евгений Петросян предложил жене лишь квартиру в центре Москвы, которая, подразумевалось, станет музеем артиста. Однако такое предложение Степаненко не понравилось.

Автор: Наталья Аряева13 сентября 2018, 13:09
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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