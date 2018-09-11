Степаненко обвинили в появлении у Петросяна ребенка от молодой актрисы

Юморист отреагировал на информацию о том, что у него якобы есть новая молодая любовница. Слова Евгения Петросяна по этому поводу передал его адвокат Сергей Жорин.

Защитник уверен, что артиста пытаются очернить. По мнению Жорина, подобные "вбросы" – дело рук стороны жены юмориста Елены Степаненко, с которой он в настоящее время разводится.

"Информация не имеет вообще ничего общего с действительностью. Кто это все распространяет? Для чего? Для того, чтобы дискредитировать Петросяна. Чтобы получить больше, чем причитается", – цитирует Жорина сайт "Комсомольская правда". На данную тему высказался через адвоката и сам Евгений Ваганович.

"Он, как и я, посмеялся… Он сказал, что это настолько смешно, что даже нет смысла что-то здесь комментировать. Ну просто высосано из пальца! Бред… 100% вброс. Информация настолько забавная, что даже мы не стали всерьез воспринимать и опровергать", - заявил Сергей Жорин. Также он добавил, что Петросяну не нравится сравнение его истории развода с делом Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской.

Напомним, ранее появилась информация, что у 72-летнего артиста есть молодая любовница из актерских кругов, якобы родившая ему ребенка. Об этом сообщила бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. До этого Евгению Петросяну приписывали амурную связь с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.