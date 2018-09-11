Молодая актриса родила больному Петросяну

Бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала, что на нее вышла молодая актриса, назвавшаяся возлюбленной 72-летнего Евгения Петросяна. По словам женщины, она родила якобы больному юмористу ребенка, однако он не был щедр – приходилось выбивать из него буквально каждую копейку.

Элина Мазур рассказала, что давняя возлюбленная Евгения Петросяна встречалась с ней ночью в рамках совершеннейшей конфиденциальности. Якобы эта актриса не хочет, чтобы о ней узнала общественность. "Поверьте мне, полученная информация заставила меня сильно насторожиться. Тем более информация о том, что якобы ребенок у нее… Актриса давала намеки на то, что у Евгения Вагановича заболевание…" – цитирует Элину Мазур сайт "Комсомольская правда".

С дамой сердца Петросяна Мазур общается уже месяц. Якобы та сама вышла на нее. "Она, например, утверждает, что, будучи матерью ребенка Петросяна, от него не получала существенных средств. По ее словам, Евгений Ваганович никогда не был щедр на деньги. Квартиру ей он не купил. Говорит, что Петросян копейки ломаной не давал, и приходилось все выклянчивать", – поведала экс-помощница Виталины Цымбалюк-Романовской.

По словам Мазур, молодая актриса опасается за свое состояние, "в том числе и физическое". Сама Элина предполагает, что ее хотят нанять в качестве менеджера. Впрочем, Мазур подозревает, что ее хотят "втравить в историю", а вся эта ситуация похожа на некую махинацию.

"У меня есть впечатление, что это все – атака на Елену Григорьевну, которая мне глубоко симпатична. Меньше всего я хочу Елене Григорьевне каким-то образом досадить", – поделилась своими сомнениями Элина Мазур.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. Бракоразводный процесс был начат с иска Степаненко о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается, по некоторым сообщениям, в полтора миллиарда рублей.