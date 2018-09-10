У 72-летнего Петросяна нашлась новая молодая любовница

Появились сенсационные данные о личной жизни Евгения Петросяна. Якобы Татьяна Брухунова не имеет никакого отношения к юмористу, зато у него есть другая молодая любовница.

Конфиденциальную информацию раскрыла небезызвестная Элина Мазур – бывший партнер и защитница пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, прославившейся скандальным разводом с Арменом Джигарханяном. "Ко мне обратилась женщина молодая, которая рассказала, что она является давней пассией Евгения Вагановича Петросяна. Мне были раскрыты определенные стороны в их взаимоотношениях", – цитирует Элину Мазур РЕН ТВ.

Женщина отметила, что может сказать лишь то, что Татьяна Брухунова никакого отношения к личной жизни Евгения Петросяна не имеет, и разворачивается криминальная история вокруг денег. Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова.

Говорят, молодой возлюбленной престарелый юморист подарил две квартиры. В СМИ появилась информация, будто Брухунова ждет ребенка от артиста. Впрочем, адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин уверенно заявил, что это неправда.

Отметим, что бракоразводный процесс был начат с иска Степаненко о разделе совместно нажитого имущества, которое оценивается, по некоторым сообщениям, в полтора миллиарда рублей. Шоумен весьма расплывчато комментировал это. "Можно сказать миллиард, а можно и сто миллиардов, как хотите. Ну как я могу оценить квартиру, которую строил много лет?" – задал риторический вопрос Петросян.