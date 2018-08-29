Агутин объявил о свадьбе после слухов о разладе с Варум

Певец Леонид Агутин рассказал о счастливом событии. Его подопечный в шоу "Голос" Кирилл Астапов женился на избраннице.



Певец и наставник в шоу "Голос" Леонид Агутин опубликовал в Instagram снимок со свадьбы своего подопечного Кирилла Астапова. Мужчина женился на своей возлюбленной Валерии Сушиной.

Стоит отметить, что ребята подружились еще во время проекта, а после начали встречаться и даже создали музыкальную группу. Агутин от всего сердца поздравил молодоженов со свадьбой, передает teleprogramma.pro.

"Кирилл Астапов был моим подопечным во втором сезоне "Голоса", а Валерия Сушина была в команде у Димы Билана. Они уже тогда дружили, а сегодня поженились! Молодцы, ребята!" – написал певец в соцсети. Агутин пожелал молодоженам счастья и долгих лет совместной жизни. Поклонники артистов присоединились к поздравлениям исполнителя.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин не скрывает свои отношения с молодой подопечной из шоу "Голос". По информации инсайдеров, избранницей певца стала 25-летняя Элина Чага.

По слухам, певец не только "продвигает" подопечную, но и снимает ей квартиру в центре Москвы. Стоит отметить, что певица познакомилась с артистом на съемках шоу "Голос". Агутин сразу увидел в ней большой потенциал и взял под опеку.