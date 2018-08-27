"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум

Певец отреагировал на слухи об их расставании с супругой Анжеликой Варум. Леонид развенчал их в своем Instagram.

Поклонники забили тревогу после того, как в СМИ появилась информация о том, что артист променял жену на молодую избранницу – исполнительницу Элину Чагу. Кроме того, ранее сама Анжелика Варум опубликовала в микроблоге стихотворение "Ухожу навсегда".

После того как фанаты предположили, что наставник "Голоса" обзавелся новой возлюбленной и надумал разводиться, сама супруга Агутина раскритиковала подобные обсуждения. "Вот уж и вправду, краткость – сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!" – отметила Варум.

Поддержал жену и Леонид Агутин. "Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?! Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался – ура! Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет, привлечь внимание к своей желтой странице", – прокомментировал слухи певец.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 27 Авг 2018 в 3:54 PDT

По словам Агутина, он испортил себе вечер, начитавшись небылиц о своей семейной жизни. "Якобы люди из близкого окружения рассказывают... и дальше начинается абсолютный вымысел", – заявил исполнитель.

Поклонники облегченно выдохнули. "А я так и знала, обман!!! Агутин и Варум – это одно целое!!!", "Вы лучшие! С детства вами восхищаюсь! Пример для многих! Счастья вам", "Я сразу не поверила в эти слухи! Вы отличная пара и пример для подражания!!! Любви вам и счастья!" – написали фолловеры.