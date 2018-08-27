Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным

Исполнительница Элина Чага, которую подозревают в интрижке с музыкантом Леонидом Агутиным, призывает поклонников не верить слухам. Девушка намекнула, что ее и певца связывают исключительно рабочие отношения.

После того как в интернете разгорелся скандал с ее участием, соцсети Чаги заполонили поклонники Анжелики Варум. Элина получила сотни негативных комментариев – девушку обвинили в том, что она является любовницей Агутина, позарилась на чужое счастье и пытается разрушить семью.

Певица не осталась в стороне и решила дать отпор злопыхателям. Исполнительница заявила, что все это – слухи, которые распространяют СМИ. "Ну зачем вы ведетесь на утку желтой прессы? Они на этом бабки зарабатывают, а вы своей активностью все это поддерживаете", – разразилась гневной отповедью звезда в Instagram. После Элина закрыла возможность комментирования на своей странице, сообщает издание "7Дней.ру".

Как писали Dni.Ru, Леониду Агутину приписывают связь с экс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях, которые появились в Сети, музыкант открыто флиртует с девушкой в ресторане. Тем временем жена певца – Анжелика Варум опубликовала в своем Instagram многозначительное стихотворение со словами: "Ухожу навсегда, собираю пожитки..." В СМИ тут же появились предположения о скором расставании звездных супругов из-за якобы измены музыканта.

Меж тем Агутин опроверг слухи о своем романе с молодой исполнительницей. Он заявил, что их связывают рабочие отношения, тем более что у Элины есть возлюбленный. Артист сообщил, что с супругой у него настоящая идиллия. Также Леонид заметил, что снимок, который стал причиной скандала, был сделан более четырех лет назад. Официальные представители Агутина и Варум вторят музыканту и опровергают информацию о расставании звезд.