Агутина и Варум обвинили в циничном пиаре на разводе

После того, как певец лично развенчал информацию о своем расставании с супругой, поклонники облегченно вздохнули. О том, откуда вообще появились подобные домыслы, свое мнение высказал для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.

Собеседник заподозрил, что сами Леонид Агутин и Анжелика Варум и спровоцировали сплетни об их разводе. Якобы, таким образом исполнители решили привлечь к себе внимание публики.

Манукян отметил, что сейчас у артистов на носу осенняя часть тура по городам. "Не исключено, что далеко не все билеты проданы. Просто у многих людей сейчас элементарно не хватает денег на самое необходимое, им не до шоу-бизнеса. Наверняка самые дорогие билеты на концерты звезд не раскупаются", – заявил эксперт.

Он добавил, что на походах на концерты люди теперь начали экономить. "Агутин уже ежедневно не мелькает на экране, в новом составе жюри "Голоса" его нет, а "Голос 60+" будет смотреть преимущественно старшее поколение, которое на его концерты по финансовым соображениям ходить просто не имеет возможности", – отметил Вадим Манукян.

"Разумеется, ему надо как-то тур раскручивать. Вот и получается, что сначала непонятно с чьей подачи появились нелепые слухи о том, что он с кем-то загулял, а Варум дескать в стихах от него уходила. По итогу, отличный пиар и зрители снова про них вспомнили", – считает эксперт. По его мнению, шумиха вокруг этой истории произошла с подачи самих звезд эстрады. Отметим, что спекулировать на подобной теме было бы довольно цинично.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 27 Авг 2018 в 3:54 PDT

Напомним, поклонники забили тревогу после того, как в СМИ появилась информация о том, что артист променял жену на молодую избранницу – исполнительницу Элину Чагу. Кроме того, ранее сама Анжелика Варум опубликовала в микроблоге стихотворение "Ухожу навсегда". Однако позже сам Агутин в своем микроблоге всяческие слухи опроверг.