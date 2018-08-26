Агутина поймали за руку с молодой любовницей
По информации инсайдеров, избранницей Леонида Агутина стала 25-летняя Элина Чага. По мнению источников, певец не только "продвигает" подопечную, но и снимает ей квартиру в центре Москвы.
Стоит отметить, что певица познакомилась с артистом на съемках шоу "Голос". Агутин сразу увидел в ней большой потенциал и взял под свою опеку.
Дива покорила музыканта при первой встрече. Еще на отборочном этапе Агутин обратил внимание на эффектную брюнетку, передает журнал "7 дней".
Пользователи Сети завалили соцсети Элины вопросами о том, действительно ли у нее роман с Леонидом. "Говорят, вы увели мужчину из семьи. Это правда?", – интересуются неравнодушные поклонники. Однако пока что Чага игнорирует вопросы подобного рода.
Напомним, что 16 июля Леонид Агутин праздновал свой 50-летний юбилей. По словам работников ресторана, где проходило торжество, среди гостей присутствовала и Элина Чага. Сообщается, что исполнительница "пела дифирамбы" Агутину.
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