Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после скандала с "изменой"

Леонид Агутин высказался о скандале, который разразился в Сети. Певец и наставник шоу "Голос" опроверг слухи о своем романе с молодой подопечной Элиной Чаги.

Варум и Агутин женаты уже около 20 лет, однако поклонники подозревают, что в их брак далек от идеала. Тем более что артисты то и дело дают повод сплетням.

Леониду приписывают связь с экс-участницей шоу "Голос" 25-летней Элиной Чагой. На фотографиях, которые появились в Сети, музыкант открыто флиртует с девушкой в ресторане. А после Варум опубликовала в своем Instagram многозначительное стихотворение. "Ухожу навсегда, собираю пожитки: Майский вечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке. Забираю свое, ухожу уходя", – написала Анжелика. В СМИ тут же появились предположения о скором расставании звездной пары из-за якобы измены музыканта.

Нарушить молчание решил и сам Агутин. Артист отметил, что с супругой у него идиллия, а с молодыми подопечными его связывают исключительно рабочие отношения и вскоре он покажет их всех общественности. "Ничего себе истерия поднялась! Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу. У Элины Чаги тоже своя личная жизнь, насколько я знаю. И у меня в продюсерском центре, кстати, еще есть молодые симпатичные подопечные женского пола. Скоро появятся в эфире. Будет повод для новых слухов", – цитирует артиста Teleprogramma.pro. Леонид заметил, что снимок, который стал причиной скандала, был сделан более четырех лет назад.

Как сообщает Пятый канал, концертный директор Агутина и Варум также опроверг информацию о разводе звезд. "Конечно, это неправда. Тема периодически возникает в СМИ. Неправда!" – отметил менеджер. Ему вторит пресс-секретарь пары Наталия Николенко. "Что за бред очередной, сколько ж можно 30 лет одно и то же повторять", – сообщила девушка.