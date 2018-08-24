Подавшую на развод Дакоту преследует злой рок

Певица считает, что в ее жизни началась черная полоса. После того как Рита подала на развод с певцом Владом Соколовским, ее преследуют напасти.

Всего за сутки с Ритой Дакотой произошло два неприятных события. Девушка отравилась инжиром, из-за чего похудела на два килограмма. Это произошло в горах, куда она приехала снять стресс.

"Я только раз в жизни так травилась, в медовом месяце после индийской забегаловки… Серьезно, Вселенная будто издевается. Думала, и вылет пропущу, и последнюю репетицию перед Питером. Спасло старое проверенное лекарство", - поделилась Рита на своей страничке в Instagram.

Еще одним выбившим Дакоту из колеи событием стала съемка папарацци. Артистку сфотографировали и распространили снимки в Сети.

"Снимали нас с Лизой Елкой в Сочи исподтишка, через балкон, писали всякие гадости про то, что мы бухаем. Хотя ни я, ни Лиза вообще не употребляем алкоголь и приехали тренироваться к Оле в лагерь… А позавчера один портал проник на съемку и выложил мои "жирные" растянутые в фотошопе с поплывшими стенами фото из бэкстейджа, чтобы высмеять мою фигуру", – поделилась артистка. Дакота возмущена и оскорблена тем, что над ней стали "издеваться, ржать и высмеивать".

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 24 Авг 2018 в 6:34 PDT

Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.