"Глушила боль алкоголем": Дакота рассказала о муках в агонии

Артистка тяжело переживает расставанием с мужем, певцом Владом Соколовским. Девушка поделилась криком души с поклонниками на своей странице в Instagram.

По словам Риты Дакоты, только теперь, в 28 лет, она знакомится с собой "настоящей". "Удивительно наблюдать за тем, как внутренне я меняюсь каждый день… Эта трансформация и пугает, и окрыляет меня, одновременно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.

Она вспомнила тот злополучный день, когда узнала страшную правду об изменах супруга. "Сейчас я будто бы сверху смотрю на эту глупую раздавленную Риту, которая глушила свою боль слезами, алкоголем и сигаретами, и в этой агонии твердо решила "бороться" со всеми теми "недостатками", из-за которых мужчина может променять свою женщину и мать своего ребенка на безликий водоворот пустых похожих друг на друга "идеальных женщин", – откровенно поделилась Дакота.

Певица рассказала, что тогда она в агонии во всех красках планировала, как закроется в спортзале и кабинете косметолога, чтобы сделать себя идеальной. "Мне так хотелось, чтобы он пожалел", – объяснила Рита. Но случилось обратное. Вдруг она осознала, что впервые в жизни полюбила себя такой, какая есть.

Теперь, по словам артистки, она видит совершенство и в каждой появившейся морщинке, и в лишнем весе, и в неидеальности, и "в настоящем взрослом лице женщины, даже без косметики".

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 17 Авг 2018 в 4:28 PDT

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. В октябре 2017 года Рита и Влад стали родителями. У них появилась дочь Мия.

11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, что Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из друзей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.