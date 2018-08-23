Модель рассказала о горячей ночи с Соколовским и его отцом

Певица Рита Дакота восстанавливается от пережитого стресса. Артистка пытается справится с эмоциями из-за развода, погрузившись с головой в работу и воспитание дочки Мии. А вот ее пока еще супруг Влад Соколовский утешает себя немного другими способами.

После того как стало известно о расставании звездной четы, Влад был замечен в ночном караоке-баре Нижнего Тагила в компании отца и двух девушек приятной наружности. Вчетвером они провели горячую ночь: задорно пели и лихо отплясывали.

По словам Марианны Никитиной, которая вместе с подругой "зажигала" в тот вечер с Соколовским, они сидели за соседними столиками, и Влад предложил объединиться. Певец показался девушке очень приятным и веселым.

"Это было 10 августа, перед концертом певца в нашем городе. Я посмотрела в их сторону, Влад перехватил мой взгляд и подошел познакомиться. Решили объединиться и отдохнуть вместе – пели, танцевали, пили коктейли до утра. Он оказался веселым, внимательным, милым", – вспоминает модель встречу со звездой в беседе с журналистом StarHit.

Отметим, что любвеобильность Влада стала причиной краха его семьи. По словам Риты, он изменял ей в течение всей совместной жизни. Артисту удалось соблазнить даже некоторых подруг жены.

Недавно в своем новом видеоблоге Дакота призналась, что долгое время старалась не замечать тревожных звоночков, указывающих на неверность любимого, ссылаясь на симптомы послеродовой депрессии. Однако нашлись доброжелатели, которые помогли ей прозреть. "Я получила кучу жутких доказательств, включая видео, после которых мне хочется вытащить себе глаза", – разоткровенничалась артистка.