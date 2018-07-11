Ведущая "Давай поженимся!" назвала размер своей пенсии
Сябитовой 56 лет, поэтому на заслуженный отдых она могла выйти еще год назад. Однако сваха не планирует уходить в тень: Роза во всю реализовывает себя в профессиональном и личном плане.
В одном из последних интервью Сябитова высказалась по поводу актуального вопроса о пенсии. По словам Сябитовой, обеспеченную старость нужно создавать с момента первой зарплаты. Роза выступает за то, чтобы планировать все заранее и оценивать свое материальное положение еще до того, как придет старость.
Роза не скрывает размер пенсии, назначенной государством – 14 000 рублей. Однако живет звезда явно не на средства от ПФР. Сябитова отмечает, что от помощи государства никогда не отказывалась, но и не рассчитывала особо на нее. "Обхихикаться можно!" – красноречиво прокомментировала положенные ей выплаты сваха.
Сябитова гордится, что работает с 18 лет. Трудиться и реализовывать себя – это смысл жизни для звезды, поэтому вкалывать она планирует пока "ноги таскает и из ума не выживет". Роза работает не только ради себя. Она инвестировала в образование детей – сына Дениса и дочки Ксении, чтобы, став взрослыми, они стали ей хорошей опорой и не создавали проблем.
Чтобы было где в комфорте встретить старость Роза строит дом. Апартаменты она возводит исключительно сама. Своего нового возлюбленного по имени Ренат к процессу строительства звезда не подпускает, чтобы у мужчины не было повода в будущем сказать: "А вот я тебе там помогал...", сообщает TELE.ru.
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