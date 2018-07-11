Ведущая "Давай поженимся!" назвала размер своей пенсии

Самая известная сваха станы Роза Сябитова заявила, что выходить на пенсию не собирается. Звезда планирует ходить на работу до победного.

Сябитовой 56 лет, поэтому на заслуженный отдых она могла выйти еще год назад. Однако сваха не планирует уходить в тень: Роза во всю реализовывает себя в профессиональном и личном плане.

В одном из последних интервью Сябитова высказалась по поводу актуального вопроса о пенсии. По словам Сябитовой, обеспеченную старость нужно создавать с момента первой зарплаты. Роза выступает за то, чтобы планировать все заранее и оценивать свое материальное положение еще до того, как придет старость.

Роза не скрывает размер пенсии, назначенной государством – 14 000 рублей. Однако живет звезда явно не на средства от ПФР. Сябитова отмечает, что от помощи государства никогда не отказывалась, но и не рассчитывала особо на нее. "Обхихикаться можно!" – красноречиво прокомментировала положенные ей выплаты сваха.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 30 Июн 2018 в 11:23 PDT

Сябитова гордится, что работает с 18 лет. Трудиться и реализовывать себя – это смысл жизни для звезды, поэтому вкалывать она планирует пока "ноги таскает и из ума не выживет". Роза работает не только ради себя. Она инвестировала в образование детей – сына Дениса и дочки Ксении, чтобы, став взрослыми, они стали ей хорошей опорой и не создавали проблем.

Чтобы было где в комфорте встретить старость Роза строит дом. Апартаменты она возводит исключительно сама. Своего нового возлюбленного по имени Ренат к процессу строительства звезда не подпускает, чтобы у мужчины не было повода в будущем сказать: "А вот я тебе там помогал...", сообщает TELE.ru.