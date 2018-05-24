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Голая Сябитова показала молодому красавчику силиконовую грудь

Роза Сябитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова похвасталась пышными формами. Отметим, что ей есть чем хвалиться.
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Розе 56 лет, но, кажется, приближающаяся пенсия никак не тревожит раскрепощенную ведущую. Сябитова наслаждается жизнью, параллельно ублажая своего возлюбленного.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Чтобы порадовать жениха звезда несколько раз ложилась под нож хирурга. Роза не скрывает, что увеличила грудь на несколько размеров и даже планирует омолодить свои половые органы к свадьбе. Помимо пластики, ведущая практикует и менее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапия и другие косметологические процедуры.

На одном из последних фото женщина наглядно продемонстрировала очарование своих форм. На своей странице в Instagram Сябитова опубликовала провокационное фото. На нем телеведущая практически обнаженная расположилась на больничной кушетке.

Женщина лежит на животе, ее пятая точка заботливо прикрыта полотенцем, а молодой красавчик-врач водит по спине ведущей замысловатым медицинским прибором. Отметим, что сразу бросается в глаза огромная грудь Розы. Согласитесь, такой откровенный снимок скорее ожидаешь увидеть в соцсетях звезд "Дома -2", нежели у ведущей Первого канала.

 

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

 

Добавим, что таким экстравагантным способом Роза убила двух зайцев – позлила завистниц отличной фигурой и прорекламировала модную косметическую процедуру.

Кстати, ранее телесваха заявляла, что собирается делать интимную пластику. По уверению ведущей после хирургического вмешательства она сможет творить в постели настоящие чудеса. Отличить женские органы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет невозможно. 

Автор: Руслана Алексеева24 мая 2018, 19:19
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