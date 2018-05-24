Голая Сябитова показала молодому красавчику силиконовую грудь

Звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова похвасталась пышными формами. Отметим, что ей есть чем хвалиться.

Розе 56 лет, но, кажется, приближающаяся пенсия никак не тревожит раскрепощенную ведущую. Сябитова наслаждается жизнью, параллельно ублажая своего возлюбленного.

Чтобы порадовать жениха звезда несколько раз ложилась под нож хирурга. Роза не скрывает, что увеличила грудь на несколько размеров и даже планирует омолодить свои половые органы к свадьбе. Помимо пластики, ведущая практикует и менее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапия и другие косметологические процедуры.

На одном из последних фото женщина наглядно продемонстрировала очарование своих форм. На своей странице в Instagram Сябитова опубликовала провокационное фото. На нем телеведущая практически обнаженная расположилась на больничной кушетке.

Женщина лежит на животе, ее пятая точка заботливо прикрыта полотенцем, а молодой красавчик-врач водит по спине ведущей замысловатым медицинским прибором. Отметим, что сразу бросается в глаза огромная грудь Розы. Согласитесь, такой откровенный снимок скорее ожидаешь увидеть в соцсетях звезд "Дома -2", нежели у ведущей Первого канала.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 23 Май 2018 в 7:41 PDT

Добавим, что таким экстравагантным способом Роза убила двух зайцев – позлила завистниц отличной фигурой и прорекламировала модную косметическую процедуру.

Кстати, ранее телесваха заявляла, что собирается делать интимную пластику. По уверению ведущей после хирургического вмешательства она сможет творить в постели настоящие чудеса. Отличить женские органы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет невозможно.