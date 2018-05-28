Дети заработают на умершей от страшной болезни Сябитовой

Кончина главной свахи принесет наследникам неплохие дивиденды. Роза ведь считается королевой пиара!

Розе Сябитовой 56 лет. Но ее деятельной энергии могут позавидовать иные молодые. "Даже когда мне исполнится 80, я не буду сидеть на попе ровно, – улыбается главная сваха страны. – Именно поэтому ни за что не уйду на пенсию. Перестану работать, только когда умру. А из своей смерти сделаю пиар-акцию, чтобы дети на ней заработали. Но надеюсь, это произойдет нескоро".

Интересно, что Роза знает, от чего она умрет. "Василиса Володина (астролог из программы "Давай поженимся!" – Прим. ред.) предсказала, что меня убьет болезнь Альцгеймера (серьезное заболевание, причина которого заключается в нарушении деятельности мозга, в результате чего происходит необратимое ухудшение памяти, человек лишается элементарных навыков и теряет способность к самообслуживанию. – Прим. ред.), – поведала Сябитова. – И так напугала, что теперь я ежедневно тренирую мозг: много читаю, учу стихи. Стала пить лекарства, заниматься зарядкой, переехала за город, дышу свежим воздухом".

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 25 Июл 2017 в 1:10 PDT

Но, как говорится, бабушкой не страшно стать, страшно с дедушкой спать. Вот про своего любовника Рината, с которым Сябитова живет в гражданском браке, она говорит со вздохом: "Мне не нравится, что он стареет. Хотелось бы, чтобы подольше выполнял сексуальные функции. Ведь я в нем больше всего люблю мужское начало".

Роза подчеркивает, что никогда не жаловалась на отсутствие внимание со стороны сильного пола. "Я – эротическая фантазия для лиц кавказской национальности и бандитов. Они мне такое в соцсетях пишут!" – цитирует Розу журнал StarHit.