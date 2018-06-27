Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты

Бывшему участнику "Дома-2" Гогену Солнцеву 37 лет. А его пожилой женушке Катюше – 63. Выглядит, она, конечно, гораздо старше, но с помощью современных технологий пытается походить на девочку.

Тут подколоть, здесь ушить, там подрезать – пластическая хирургия творит чудеса. Вот и престарелая жена Гогена, начитавшись про себя, что, мол, "бабка", "старая калоша" и "перечница", собралась лечь на стол хирурга. Она надеется избавиться от возрастных деформаций лица, убрать морщины, сделать более четким овал. А потом, возможно, решится на более радикальные методы омоложения – от увеличения груди до ушивания половых губ.

Фотографию из кабинета пластического хирурга Солнцев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram. Подписчики фрика задохнулись от возмущения и захлебнулись желчью. "Меня стошнило от вида этой обколотой бабушки", "Она не на миллион выглядит, а на техничку", "За*****ть до смерти не получилось, теперь операциями добьет", "Она выглядит ужасно – не может ей быть 63", "Сейчас бабуся войдет во вкус пластики – станет моложе мужа", "Проще с детства привыкать к дурдому", "Маразм старческий, ну это простительно!", "Подумайте о последствиях пластических операций! Кто от наркоза умирает, многие в коме", "Не мучай бабушку, скотина", – злорадствуют люди.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 15 Май 2018 в 3:24 PDT

Как писали Dni.Ru, жена Гогена, хотя и выглядит как сморщенная карлица, в постели – горячая кобылица! Она так воет и скулит во время коитуса с молодым ненасытным жеребцом, что соседям нет покоя. Туристы, которые как-то отдыхали с Гогеном и Катюшей в одном отеле, пожаловались: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".