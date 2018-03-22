Как Солнцев в постели ласково называет престарелую любовницу

Фрик из "Дома-2" рассказал о будущей жене. У них очень трогательные отношения, несмотря на огромную разницу в возрасте.

У 37-летнего Гогена Солнцева сложились очень нежные отношения с 70-летней любовницей. Он признался, что ласково зовет ее Катюшей. И, видимо, есть за что. Говорят, в постели похотливая старушка показывает такие кульбиты, что, кажется, Камасутру писали с нее.

Когда Солнцев и его великовозрастная невеста уехали в романтическое путешествие в Доминикану, их соседи лишились сна – от любовных стонов и криков желания ненасытной любовницы главного фрика "Дома-2". Отдыхавшие там туристы позже рассказали Dni.Ru: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу поменьше издавать похабных любовных стонов по ночам он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".

Как писали Dni.Ru, Солнцев и его пожилая возлюбленная уже подали заявление в ЗАГС. 12 апреля они официально должны стать мужем и женой. Хотя ранее уже поклялись друг другу в любви и верности перед лицом Господа в храме. "Если Катюша будет себя хорошо чувствовать, то мы в этот день и сыграем свадьбу. Может быть, в зависимости от состояния здоровья, куда-то это сдвинем", – цитирует Гогена Пятый канал.