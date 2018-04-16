Похотливая бабушка отказалась вынимать челюсть перед сексом с Солнцевым

72-летняя Екатерина, ставшая законной супругой 37-летнего Гогена Солнцева, оказалась любительницей покувыркаться в постели. Она знает такие позы, что диву даешься.



У Гогена, несмотря на эпатажный образ, интимный опыт с женщинами небольшой. А вот его супружница такие фортели в спальне выкидывает, что, как говорится, и мертвый возбудится.

"Мы не пуритане, – улыбается бывший участник "Дома-2". – Уже больше года живем совершенно нормальной, обычной семейной жизнью. У меня не такой большой опыт сексуальной жизни, чтобы сравнивать Катю с другими, но могу сказать, что мне с ней комфортно и гармонично. До сих пор помню наш первый интим. Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда были после ресторана, где выпили вина. Потом все и случилось! Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Тем более что зубы у нее свои, челюсть она во время утех не вынимает".

"Катя – вполне активная женщина! Уверяю вас: она даст фору любой молодухе, хотя в постели больше придерживается консервативных взглядов. Но она понимает, что у меня выходящая за рамки общепринятых норм репутация, поэтому старается соответствовать!" – цитирует Солнцева Sobesednik.

Напомним, что на заре отношений Солнцев и его дама сердца отправились на курорт. Соседи по отелю жаловались на парочку: "На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".